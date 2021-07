O comentador Rio Ferdinand recordou o «baile» que o futebolista Rio Ferdinand levou de Sergio Busquets. Aconteceu em 2011, em Wembley e na final da Liga dos Campeões. O Barcelona derrotou o Manchester United por 3-1.



Na BBC, Ferdinand apareceu «impressionado» com a qualidade de Busquets na meia-final contra Itália. E aproveitou para recordar o que sentiu há dez anos quando teve de defrontá-lo.



«O Barcelona abusou de nós, estiveram brilhantes. Estava com a moral em baixo e a dada altura consegui roubar a bola ao Busquets. Ele olhou para mim e começou a dizer: 'ei, Ferdinand, tu e o Vidic é só pum, pum, pum,' e imitava os nossos passes longos. Contra ele senti-me um jogador da Conference League, um amador.»



Rio Ferdinand ficou especialmente «surpreendido» com a capacidade que Busquets «ainda tem» para mandar nos jogos. «Ele merecia estar na final do Europeu.»



A Espanha perdeu nos penáltis e é a Itália que estará na final de Wembley, domingo.