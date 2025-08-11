John Textor está em negociações para a compra do Sheffield Wednesday, clube que milita no Championship.

O dono do Lyon e Botafogo juntou-se a outro empresário de futebol, Keith Harris, para tentar fechar o acordo para a compra do clube inglês.

O atual proprietário, Dejphon Chansiri, já rejeitou propostas na ordem dos 46 milhões de euros e detém uma avaliação próxima de 115 milhões de euros para o clube, segundo a imprensa inglesa.

Recorde-se que Textor, que demonstrou interesse na SAD do Benfica em 2021 e no Everton em 2024, vendeu a participação que detinha no Crystal Palace depois de 1 de março, razão pela qual o clube londrino não poderá jogar a Liga Europa - incumpriu as regras de propriedade de clubes, uma vez que o Lyon também assegurou a presença na segunda mais importante prova europeia.