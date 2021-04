Apesar do bom trabalho na primeira temporada, Frank Lampard acabou despedido do comando técnico do Chelsea em janeiro deste ano, dando o lugar a Thomas Tuchel.



Jorginho, médio dos blues, defende que o treinador inglês chegou «demasiado cedo» a um clube grande.



«Vou ser completamente sincero sobre o Lampard. Acredito que, pelo facto de ele ser uma lenda do Chelsea, saltou alguns degraus de aprendizagem que são necessários antes de se chegar a um clube de topo», referiu o brasileiro, em entrevista à ESPN Brasil.



O internacional italiano, que jogou apenas quatro jogos completos sob o comando de Frank Lampard, considera que este não estava preparado para o desafio.



«Ele chegou a um clube do qual é uma lenda sem grande experiência. Penso que ele chegou demasiado cedo, saltou alguns degraus e não estava preparado para trabalhar a este nível, honestamente», acrescentou.