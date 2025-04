Azar para o guarda-redes português José Sá. O guardião luso apresentou queixas físicas na zona das costas durante o aquecimento para o Manchester United-Wolverhampton, da Premier League, e foi rendido pelo suplente Dan Bentley.

O jogador foi assistido pela equipa médica dos Wolves e Vítor Pereira decidiu não arriscar. Bentley, de 31 anos, teve de fazer forçosamente o segundo jogo desta temporada.

Sá, internacional luso em três ocasiões, soma 26 jogos esta época, a quarta ao serviço da equipa inglesa. Já não apresentada problemas físicos desde 2022.

A late change to the starting XI. Dan Bentley will replace Jose Sa in goal and Tom King will now start on the bench.



