Pep Guardiola, treinador do Manchester City, revelou que Josko Gvardiol deve estar apto a representar a Croácia no Mundial deste verão.

O jogador croata fraturou a perna direita no dia 4 de janeiro, frente ao Chelsea, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga inglesa, e teve de ser submetido a cirurgia. A lesão colocou em dúvida a disponibilidade do defesa de 24 anos para o Mundial 2026. Guardiola, no entanto, afirmou que o croata se sente «bem», após ter participado numa sessão de treino do clube nesta quinta-feira. 

«Fico feliz por ele estar de volta. Espero que consiga ajudar-nos na última parte da época e ter um bom Mundial com a Croácia e, na próxima época, possamos tê-lo novamente no seu melhor», referiu o treinador dos «cityzens», na conferência de imprensa de antevisão do embate frente ao Brentford, para a Premier League. 

O técnico catalão passa a contar com mais uma opção para o eixo defensivo do Man. City, com vista a alcançar o líder do campeonato inglês, o Arsenal. 

A equipa comandada por Guardiola continua na corrida pelo título da Premier League e tem também o objetivo de conquistar a Taça de Inglaterra, em Wembley, diante do Chelsea.

