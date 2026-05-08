Josko Gvardiol recuperado após quatro meses de ausência
Jogador do Manchester City regressou aos treinos após fratura na perna
Pep Guardiola, treinador do Manchester City, revelou que Josko Gvardiol deve estar apto a representar a Croácia no Mundial deste verão.
O jogador croata fraturou a perna direita no dia 4 de janeiro, frente ao Chelsea, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga inglesa, e teve de ser submetido a cirurgia. A lesão colocou em dúvida a disponibilidade do defesa de 24 anos para o Mundial 2026. Guardiola, no entanto, afirmou que o croata se sente «bem», após ter participado numa sessão de treino do clube nesta quinta-feira.
«Fico feliz por ele estar de volta. Espero que consiga ajudar-nos na última parte da época e ter um bom Mundial com a Croácia e, na próxima época, possamos tê-lo novamente no seu melhor», referiu o treinador dos «cityzens», na conferência de imprensa de antevisão do embate frente ao Brentford, para a Premier League.
O técnico catalão passa a contar com mais uma opção para o eixo defensivo do Man. City, com vista a alcançar o líder do campeonato inglês, o Arsenal.
A equipa comandada por Guardiola continua na corrida pelo título da Premier League e tem também o objetivo de conquistar a Taça de Inglaterra, em Wembley, diante do Chelsea.