O Liverpool qualificou-se para os oitavos de final da Taça de Inglaterra com um triunfo por 3-1 frente ao Cardiff, em Anfield.



Klopp deixou Luis Díaz, o mais recente reforço dos «reds», no banco de suplentes e manteve a aposta em caras bem conhecidas no ataque: Jota, Firmino e Minamino.



O Liverpool foi superior ao longo de todo o encontro e só por falta de acerto na finalização não chegou ao intervalo a vencer. Diogo Jota desperdiçou a primeira grande ocasião do conjunto de Klopp e depois, Curtis Jones atirou para a bancada em excelente posição.



A segunda parte começou com uma saída precipitada de Kelleher. O irlandês saiu em falso da baliza e derrubou um adversário. O árbitro e o VAR entenderam que o lance não era passível de vermelho direto.



Depois de ter respirado de alívio, o Liverpool marcou por Diogo Jota. O internacional português subiu mais alto que os marcadores diretos e desviou o livre de Alexander-Arnold para o fundo da baliza dos galeses.



Cinco minutos após o 1-0, Klopp lançou Luis Dìaz. O colombiano não precisou de muito tempo para deixar a sua marca no encontro. Dez minutos depois de ter rendido Curtis Jones, o extremo roubou a bola a um adversário e assistiu Minamino para o 2-0.



Harvey Elliott, que tinha entrado ao mesmo tempo que Díaz após cinco meses ausente por lesão, assinou o 3-0 num excelente pontapé à meia-volta. O melhor que o Cardiff conseguiu foi reduzir por Colwill aos 80 minutos.



Segue-se o Norwich nos oitavos de final da FA Cup.