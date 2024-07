Julián Álvarez, atualmente ao serviço da seleção da Argentina, nos Jogos Olímpicos, anunciou esta segunda-feira que só vai tomar uma decisão sobre o seu futuro, depois da prestação da equipa alviceleste no Paris2024. O avançado do Manchester City estará a ser seguido por vários clubes europeus, entre os quais, o Atlético Madrid, mas, para já, garante que não tomou qualquer decisão.

«Tenho de pensar a frio sobre isso. Quando terminar este torneio poderei pensar no que quero para mim, veremos o que vai acontecer», destacou o jovem avançado em declarações à DSports Radio.

A verdade é que Álvarez não está satisfeito no Manchester City onde é, regularmente, segunda opção para Pep Guardiola. «Na temporada passada fui um dos jogadores mais utilizados na equipa. Mas, depois, ficar de fora nos jogos importantes, ninguém gosta, todos querem jogar», destacou.

As declarações foram feitas na véspera do decisivo jogo da Argentina com a Ucrânia, depois do polémico jogo com Marrocos logo na estreia. «Continuamos a olhar para a frente, isso já passou. Temos de nos habituar a ganhar, como já acontece com a seleção principal e esperemos que isso passe para as outras categorias», destacou ainda, em alusão às conquistas no Mundial2022 e também à Copa América, já este ano.