José Mourinho pode vir a ter em breve uma gigante dor de cabeça. É que Harry Kane, estrela do Tottenham, assumiu estar disponível para deixar a equipa londrina se sentir que a equipa não está no rumo certo.

«Amo e amarei para sempre os Spurs, mas sempre disse que se não sentir que estamos na direção certa, então não serei alguém que ficará apenas porque sim. Sou um jogador ambicioso, quero converter-me num jogador de topo», disse numa conversa com o ex-jogador Jamie Redknapp promovida pela Sky Sports.

Kane elogiou a qualidade do plantel do Tottenham, não escondeu a frustração por não ver isso ser materializado em títulos e falou sobre José Mourinho.

«No próximo ano ele terá a oportunidade de fazer a pré-época com a equipa e integrar os seus valores. Veremos o que aconecerá. É uma pessoa honesta, que diz quando estamos ou quando não estamos a fazer bem as coisas e quando gosta ou não. Construí uma boa relação com ele, é genial trabalhar com ele», destacou.

O internacional inglês, de 26 anos, abordou ainda a paragem das competições devido ao novo coronavírus e apontou a data limite para que se jogue ainda esta época na Premier League. «Se a temporada não terminar no final de junho, temos de analisar as possibilidades e aguardar pela nova época», apontou.