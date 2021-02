Depois de se ter lesionado no tornozelo no duelo contra o Liverpool e de ter falhado o jogo contra o Brighton, Harry Kane vai regressar à competição na próxima semana, revelou Mourinho.



«Acho que não estou a ser optimista se adiantar que o Harry Kane deve jogar na próxima semana. Ele está feliz com o processo de recuperação e nós também, como é óbvio», referiu o treinador do Tottenham, na conferência de imprensa antes do dérbi ante o Chelsea.



O português admitiu que ficou «assustado» quando viu o internacional inglês lesionar-se. «Ficámos assustados quando a lesão aconteceu. Na próxima semana jogamos com o Everton e com o Manchester City e acredito que ele voltará num desses jogos», disse.



Para já, Kane é ausência certa nos «spurs» para os encontros contra Chelsea e WBA.