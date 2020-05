O plantel do Chelsea já retomou os treinos em plena pandemia de Covid-19, com a excepção de N'Golo Kanté. O campeão do mundo francês foi devidamente autorizado a ausentar-se dos trabalhos dos blues por recear ser infetado com Covid-19.



Willy Caballero explicou os motivos que levaram o médio a não comparecer aos treinos. «Fizemos várias reuniões via Zoom com o Lampard e com outros jogadores e ele disse que não se sentia seguro em voltar aos treinos. Ele testou negativo para Covid-19, mas teve sintomas do vírus durante a quarentena e ficou com muito medo. O Kanté é incapaz de mentir sobre algo deste género», referiu, citado pelo site do clube.



O guarda-redes argentino, que recentemente renovou contrato com os londrinos, referiu que Kanté voltará quando se sentir bem para o fazer.



«É compreensível e vamos esperar até ele sentir-se confortável. A verdade é que para fazermos o que estamos a fazer, temos de nos sentir confiantes», concluiu.