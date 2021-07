Kepa Arrizabalaga já viveu melhores dias. O guardião basco nunca se impôs desde que chegou ao Chelsea, tendo mesmo perdido a titularidade para Edouard Mendy na temporada passada.

Em carta escrita ao The Players Tribune, o guardião falou das críticas de que é alvo regularmente.

«Saber digerir os comentários negativos faz parte da nossa profissão. Mas às vezes vai-se demasiado longe. Não há mal dizer que um jogador cometeu um erro, mas, quando se critica para simplesmente ofender e se escrevem mentiras que nada têm a ver com o futebol, estão-se a cruzar algumas linhas», escreveu o guardião espanhol.

Kepa abordou, também, aquele incidente com Maurizio Sarri.

«Foi tudo um mal-entendido. Depois de fazer uma defesa, senti algo na perna e pedi assistência médica para assegurar-me de que não era nada. Mas depois, reparei que o Sarri tinha posto o Caballero a aquecer. Tentei fazer um sinal, para indicar que estava bem. Mas estávamos em Wembley, diante de 80000 pessoas, pelo que não me percebeu. Quando o quarto árbitro levantou a placa devia ter saído, lamento não o ter feito», confessou o jogador.

«Fora do clube, as coisas perderam o controlo. Quando olhei para o telemóvel, depois da final, dei conta de que era notícia mundial. Foi avassalador. Claramente, a maioria das pessoas que viu as imagens pensou que tinha faltado ao respeito ao treinador. Senti-me incompreendido», completou.