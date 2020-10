Um golo ao minuto 90+2 ditou um empate do Southampton no reduto do Chelsea (3-3).

A dupla alemã Werner-Havertz esteve em destaque, mas isso revelou-se insuficiente para a equipa orientada por Frank Lampard, que continua assim com apenas duas vitórias em cinco jornadas.

O Chelsea teve dois golos de vantagem, ambos da autoria de Timo Werner, que assim estreou-se a marcar na Premier League (15 e 28m).

O Southampton reduziu ainda antes do intervalo, com um golo do experiente Danny Ings (43m). A assistência foi de Che Adams, que já na segunda parte empatou o encontro, ao minuto 57. Um lance em que Kurt Zouma é o primeiro a comprometer, com um passe atrasado mal medido, mas com o guarda-redes Kepa Arrizabalaga a assumir a fatia maior de responsabilidade, uma vez mais.

O Chelsea ainda conseguiu nova vantagem, com Werner a servir Havertz para mais um golo alemão (59m), mas já em período de descontos, na sequência de um lance de bola parada, o Southampton chegou ao empate por intermédio de Vestergaard (90+2).