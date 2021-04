O Manchester City anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Kevin de Bruyne.

O médio belga de 29 anos prolongou a ligação aos citizens por mais duas temporadas, o que significa que tem agora contrato até 2025.

