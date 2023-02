O Liverpool conseguiu, por fim, a primeira vitória do ano no dérbi de Merseyside contra o Everton. No final da partida, Jurgen Klopp elogiou o papel dos adeptos que contribuíram para o triunfo dos reds contra o rival da cidade.



«A atmosfera foi incrível. Estou apaixonado pelos nossos adeptos. O que eles fizeram hoje foi especial e foi extremamente útil e os jogadores corresponderam. Foi um verdadeiro dérbi. Jogámos como queríamos jogar e não como o Everton queria. O que quer que os adeptos quisessem que eu fizesse esta noite, eu tê-lo-ia feito, menos tirar a minha roupa», disse o alemão, com humor, aos microfones da Sky Sports.

Mohamed Salah, a passe do ex-Benfica Darwin, e Gakpo anotaram os golos do Liverpool numa partida que ficou marcada também pelo regresso de Jota à competição.