Com a goleada histórica em Old Trafford, Jurgen Klopp tornou-se no treinador mais rápido da história do Liverpool a alcançar as 200 vitórias. Confrontando com esse registo, o alemão sorriu e na resposta, bem ao seu jeito, revelou que os «reds» têm por hábito beber uma cerveja após os encontros fora de Anfield.



«Wow! Obrigado. Posso falar sobre isso e entendo que sou uma pessoa positiva. Ainda assim, tenho na cabeça algumas derrotas que eram absolutamente desnecessárias para ser honesto (risos). Ganhámos hoje. Habitualmente bebemos sempre uma cerveja no regresso a casa. Uma só! Quando estiver a beber a cerveja, vou pensar sobre isso. Mas é um bom feito», referiu, na zona de entrevistas rápidas.



Lembre-se que o Liverpool triunfou em Old Trafford por 5-0, humilhando um dos maiores rivais, o Manchester United. Diogo Jota e Keita marcaram um cada e Mo Salah marcou um hat-trick.