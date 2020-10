A comemorar o quinto aniversário como treinador do Liverpool, Jürgen Klopp recordou que estava em Lisboa quando soube do interesse inglês

«Estava completamente em modo férias. Em Portugal, Lisboa, com a minha família, na esplanada de um café. Naquela altura não atendia às chamadas, era como “vá lá, não me incomodem”, mas quando o meu agente ligou tive a sensação de que podia ser algo importante. Então peguei no telemóvel e ele contou-me, senti o entusiasmo por dentro», contou o técnico alemão aos canais do clube.

Klopp não quis aceitar imediatamente a oferta, pois precisava da aprovação da família.

«Ainda me lembro que os meus dois filhos disseram logo que sim. Olhamos para Ulla [esposa de Klopp] e ela disse-nos: “Oh, parece que as férias acabaram», revelou.

Ao serviço do Liverpool, o técnico alemão conquistou uma Premier League, uma Liga dos Campeões, um Campeonato do Mundo de clubes e, ainda, uma Supertaça Europeia.