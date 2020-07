Depois de ter felicitado Adebayo Akinfenwa pela subida do Wycombe ao Championship, Jurgen Klopp convidou o avançado para participar no desfile do Liverpool assim que houver condições para tal.



«Ainda não sei quando será, mas ele está convidado para o desfile. A 100 por cento!», começou por dizer o técnico do Liverpool, em conferência de imprensa.



O técnico esteve a assistir ao encontro que deu a promoção ao Wycombe, ainda que estivesse inclinado a apoiar o Oxford.



«Vi quando ele estava na reunião de equipa sentada com o equipamento do Liverpool. Achei mesmo engraçado! Vi o jogo ontem à noite e ele depois respondeu-me. É privado, algumas coisas na vida devem ser privadas. Ele ficou muito contente», referiu.



«Foi bom de se ver. Antes do jogo eu estava ligeiramente do lado do Oxford, porque o Ben Woodburn está lá emprestado. Mas assisti ao jogo porque queria ver e eles ganharam, foi engraçado. Não gosto muito dos play-offs. Joguei um ou dois na minha vida e a pressão foi incrível. Mas para o vencedor é incrível e sei que significa muito para o treinador e para os jogadores. Por outro lado, foi muito duro para os rapazes do Oxford. O futebol é assim mesmo. Adoro este tipo de histórias, porque estive em situações similares», acrescentou.



Lembre-se que Klopp e Akinfenwa, avançado mais pesado do mundo, estiveram à conversa via WhatsApp na última noite.