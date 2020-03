Jürgen Klopp recusou abordar o tema do coronavírus na conferência de imprensa após a derrota com o Chelsea, a contar para a Taça de Inglaterra.

O técnico do Liverpool foi questionado diretamente sobre o COVID-19 por um jornalista e defendeu que não tem conhecimento para falar sobre a situação, bem ao seu estilo.

«O que eu não gosto na vida é que a opinião de um treinador de futebol seja importante. Não entendo isso, de todo. Se eu lhe perguntar [ao jornalista] o mesmo estará exatamente na mesma posição do que eu», começou por argumentar.

«Não importa o que as pessoas famosas dizem. Tem de se falar com as pessoas que sabem, não pessoas como eu que têm zero conhecimento do assunto. Falem com pessoas que percebem do assunto, não treinadores de futebol», prosseguiu.

A fechar, Klopp questionou mesmo porque é que tinha de opinar sobre determinados assuntos: «Não entendo… política, coronavírus, porquê eu? Uso um boné de basebol e tenho a barba por fazer.»