Jurgen Klopp criticou o calendário da Premier League que obriga várias equipas a jogarem no dia 26 e no dia 28 deste mês.

«Não está certo. Nenhum dos treinadores tem problemas em jogar no Boxing Day, mas jogar a 26 e depois a 28 é um crime», disse o técnico alemão aos jornalistas.

Recorde-se que Pep Guardiola já se tinha queixado do mesmo, até porque o Manchester City é uma das equipas com esse calendário apertado, ao contrário do Liverpool.

«Este ano jogamos a 26 e a 29, e é como se fossem umas férias. Percebo todos aqueles que dizem que não deveria acontecer. Não estão a queixar-se, estão a dizer a verdade», apontou Klopp

«Não é para o espetáculo. Não haveria problemas em mais equipas jogarem no dia 26 e no dia 29. Não há razão para que não haja mais equipas a terem mais de 48 horas entre jogos da Premier League», frisou o técnico dos Reds.