Com dois golos em dois jogos oficiais pelo Liverpool, Darwin Núñez está a protagonizar um bom arranque em Inglaterra. Em vésperas do jogo contra o Crystal Palace, Jurgen Klopp voltou a sair em defesa do uruguaio e criticou a rapidez com que a imprensa e os adeptos avaliam a qualidade de um futebolista atualmente.



«Começámos a pré-época há cinco semanas e no primeiro jogo o Darwin não pareceu brilhante aos olhos do mundo exterior. É de loucos a rapidez com que julgamos as pessoas... Uau!», começou por dizer, em entrevista à Sky Sports.



«Imaginem que alguém nos fazia o mesmo e dissesse: 'Primeiro dia de trabalho, não funcionou. Vai para casa, nunca mais queremos ver-te! E, já agora, não tens uma segunda oportunidade'. Sem hipótese. Já todos teríamos sido despedidos!», acrescentou.



O alemão aproveitou para deixar elogios ao avançado recrutado ao Benfica num negócio que pode chegar aos 100 milhões de euros. «Agora, todos conseguem ver. 'É um grande avançado.' É bom para nós e para ele. É um jogador de mão cheia e diferente daqueles que tínhamos. Ele tem muita energia, fisicamente é forte e tecnicamente é bastante bom. Com confiança e depois de se adaptar, vai estar mais seguro de si num novo ambiente», concluiu.

O Liverpool recebe esta noite o Crystal Palace, às 20h00, no jogo que encerra a segunda jornada da Premier League.