Após a vitória frente ao Fulham, Jurgen Klopp voltou a elogiar Darwin, realçando a importância que o ex-Benfica teve no encontro em atraso referente à 28.ª jornada da Premier League.



«Se vimos o que queríamos? Absolutamente. Foi muito importante. No início do jogo foi importante defender o meio porque o Palhinha está sempre lá. Funciona como um conector. Estávamos um pouco atrasados em relação ao Darwin. Tentámos mudar isso, mas ele preferiu assim. Foi um cavalo de corrida», referiu, citado pelo Liverpool Echo.

«Fez um jogo muito bom. Sempre foi uma opção adequada para nós. Precisávamos disso», acrescentou ainda.



Recorde-se que o internacional uruguaio conquistou o penálti que resultou no único golo da partida anotado por Mo Salah.