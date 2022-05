Depois do triunfo em Birmingham contra o Aston Villa, Jurgen Klopp comentou a chegada de Erling Haaland ao Manchester City na próxima temporada. Ao seu jeito, o germânico elogiou o internacional norueguês.



«Bom jogador, mas o City, pela forma como jogo, nunca foi nem será uma equipa que ganha jogos por causa de um jogador específico. O Haaland vai marcar muitos golos ao segundo poste [referência à foram como os «citizens» ocupam a área adversária], só vai ter de colocar o pé na bola como gosta. Ele é uma besta. Esteve lesionado algum tempo no Dortmund, mas quando está em forma é uma verdadeira besta. Infelizmente é uma grande contratação para o Manchester City», referiu, em conferência de imprensa.



Lembre-se que os campeões ingleses anunciaram, esta terça-feira, um princípio de acordo com o Borussia Dortmund para a contratação do avançado de 21 anos. Haaland anotou, até ao momento, 85 golos em 87 jogos pelo emblema alemão.