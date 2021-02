Além de ter perdido o dérbi de Merseyside, o Liverpool perdeu o capitão Henderson por lesão. Klopp deu a entender que a lesão do inglês pode ser mais grave do que pareceu inicialmente, juntando-se aos indisponíveis Matip, Van Dijk, Joe Gómez e Fabinho.



«Não parece nada de bom. É o que é», lamentou, citado pela BBC.



Os campeões ingleses somaram a quatro derrota seguida em Anfield e tem um registo de dois triunfos em 12 jogos. Klopp sublinhou que não há outro caminho a não ser lutar.



«Não há outra alternativa a não ser continuar. Concedemos um golo o que não é bom, perdemos o Jordan Henderson o que não é bom. Sinto que os rapazes lidaram com isso bastante bem. Poderiam ter feito melhor? Sim. Vamos continuar», referiu o germânico, citado pela BBC.