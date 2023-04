Recrutado ao Fulham depois de uma época tremenda no Championship, Fábio Carvalho ainda não se afirmou no Liverpool. O internacional sub-21 português participou em 20 jogos num total de 724 minutos - nas últimas duas aparições contra Bournemouth e Real Madrid esteve três minutos em campo.



Perante a escassa utilização do jogador de 20 anos surgiram notícias acerca de um eventual saída de por empréstimo e o Liverpool Echo, jornal da cidade, adianta que o FC Porto é um dos interessados. Confrontado com a possível saída de Fábio Carvalho, Klopp deixou-lhe elogios e remeteu uma decisão sobre o seu futuro para o final da época.



«Gostaria de tomar essas decisões com os rapazes antes de falar publicamente sobre isso. Ainda não há nenhuma decisão. O que posso dizer é que ele teve mais uma semana de treinos excecional. Por isso, sim vamos falar um contra o outro e vamos ver o que ele quer e pensa. Mas ainda há qualquer decisão tomada», referiu o alemão, em conferência de imprensa.



O Liverpool visita, lembre-se, o terreno do West Ham, esta quarta-feira. O jogo tem início marcado para as 19h45.