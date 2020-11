«Três substituições? A continuar assim vamos ver quem pode jogar no Euro»

Após o Man.City-Liverpool, Guardiola e Klopp mostraram-se desagradados pelo limite de três substituições imposto pela Premier League. O alemão estava visivelmente aborrecido por ter perdido Alexander-Arnold devido a lesão.



«Isto é falta de liderança. É a única grande liga onde tens apenas três substituições. Que surpresa», começou por dizer à Sky Sports.



«A FA [Federação inglesa] tem de estar envolvida. Esta noite perdemos o Trent Alexander-Arnold. Tenho a certeza que o Gareth Southgate [selecionador inglês] não está bem [com isso]. Se continuarmos assim e espero que possamos jogar o Europeu no verão… se isso acontecer, vamos ver quem fará parte dele», acrescentou.



Por sua vez, Pep Guardiola sublinhou a preocupação de Klopp e voltou a manifestar-se contra o calendário apertado de jogos.



«Em todo o lado são cinco substituições, mas aqui acreditamos que somos pessoas mais especiais. Não protegemos os jogadores e é por isso que é um desastre. Exigirei, se as pessoas permitirem, que voltemos às cinco substituições. Caso contrário, fica difícil sustentar isto», vincou.



No início da temporada, os clubes da Premier League decidiram não alargar o limite de substituições para cinco, tal como acontece em Portugal e como foi prática adotada nos encontros que marcaram a retoma do futebol após a paragem devido à pandemia.