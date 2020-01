O treinador do Liverpool visitou o Molineux e saiu de lá com vários elogios ao adversário: o Wolves coletivamente e Adama Traoré em particular.

«Há momentos em que Adama Traoré não é jogável, é inacreditável», disse Jürgen Klopp, para frisar a dificuldade que há em defender o espanhol. «Que jogador! Não é só ele, mas ele é muito bom», acrescentou sobre o jogador do Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo.

O trabalho do técnico português também foi louvado pelo alemão: «Marcámos um golo maravihoso, tivemos posse de bola, mas o esquema do Wolves é muito bom. Sim, é contra-ataque, mas é acerca de usar bem a posse da bola e a largura do campo.»

Ainda assim, Klopp fez alguns reparos ao Liverpool. «Um golo de contra-ataque não faz sentido quando se está a vencer 1-0, mas OK. Não fomos cem por cento claros naquilo que queríamos fazer, mas tentámos ter uma perspetiva otimista», declarou, citado pela BBC.

«Mudámos o sistema duas ou três vezes, acalmámos, tivemos oportunidades incríveis no primeiro tempo e no final foi um momento mágico do 'Bobby' Firmino», completou.

Sadio Mané saiu lesionado e Klopp admitiu que seja um problema muscular.