O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, antecipou o duelo com o Tottenham de José Mourinho deste sábado, rotulando o técnico português como de «classe mundial».

«José Mourinho é um treinador de classe mundial, com uma mentalidade específica. Ele quer ganhar com tudo o que tem e respeito muito isso. Significa que em cada situação ele tenta [ndr: tudo o que consegue para ter resultado]. É difícil contra uma equipa do José Mourinho», afirmou Klopp, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, na antevisão ao duelo da 22.ª jornada da Premier League de Inglaterra.

«Acho que ninguém quer jogar contra nós nesta altura. Se o Tottenham é o meu adversário preferido para o fim de semana? Provavelmente não, mas é o adversário que temos e nós somos o adversário do Tottenham, vamos tentar o nosso melhor», antecipou o alemão, que parte para o duelo como líder, com 58 pontos, mais 28 pontos que o Tottenham, sexto classificado, que tem 30.

Klopp fez ainda a atualização do lote de jogadores lesionados e em recuperação, dando ainda Milner, Clyne, Matip, Naby Keita, Dejan Lovren e Fabinho como ausências.

«O Milner e o Naby não estão aptos, não estão para este fim de semana, não estão no próximo. O Clyne está no bom caminho, mas não está apto. O Joel [Matip] não fez parte de todos os momentos do treino. Esteve no campo, mas teve de fazer o seu trabalho novamente, ontem ele fez parte da primeira parte do treino. O Shaquiri treinou de forma normal desde que foi integrado. Dejan e o Fabinho temos expectativa que voltem na próxima semana aos treinos por completo, o que é bom. Se é a tempo do jogo com o Manchester United [19 janeiro] não sabemos», afirmou.

O Tottenham-Liverpool joga-se às 17h30 deste sábado.