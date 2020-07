Depois da discussão com Frank Lampard junto aos bancos, Klopp abordou pela primeira vez o tema. O técnico do Liverpool defendeu-se da acusação do homólogo do Chelsea que acusou a sua equipa de ser arrogante.



«Não podem acusar-me nem a quem está comigo no banco de sermos arrogantes porque não é verdade. O Frank estava no modo competitivo e eu respeito isso. No meu ponto de vista aceito que se digam algumas coisas, mas após o apito final acabou. Disse-o no passado, é pura emoção. Ele veio cá para ganhar o jogo ou conseguir um ponto para garantir a qualificação para a Liga dos Campeões, e eu respeito muito isso. Mas ele tem de aprender que tudo isso acaba com o apito final», disse, em conferência de imprensa.



O alemão desenvolveu o raciocínio. «Falar da forma que falou no final do jogo sobre isso não está correto. O Frank tem de aprender isso, ainda é novo e tem muito tempo para o fazer. Não há problema em relação às palavras que ele usou durante o jogo mas depois do apito final? Aí há um problema.»



«Não somos arrogantes, fomos precisamente o oposto. No entanto, num momento de discussão tu queres dizer algo para magoar a outra pessoa. Não tenho nenhum problema com isso, mas no final do jogo fechas o livro. Ele não fez isso e eu não gostei. Já agora, só estou a falar do assunto porque ele também falou depois do jogo e senti-me na necessidade de o fazer. Caso contrário não o falaria», acrescentou.

Lembre-se que o Liverpool bateu o Chelsea por 5-3.