O Liverpool-Atlético de Madrid é um dos jogos de cartaz dos oitavos de final da Liga dos Campeões e o treinador do atual campeão europeu, Jurgen Klopp, lembrou um local de boas memórias antes de nova ida ao Wanda Metropolitano: foi lá que, em junho, os reds venceram a prova, ante o Tottenham.

Agora, o contexto é outro e o adversário vai jogar na sua própria casa. Do outro lado, o técnico alemão não acredita em satisfação de Simeone por defrontar o Liverpool.

«É um jogo difícil como deveria ser, mas não penso que Simeone esteja a correr pela sua sala de estar e feliz por ter calhado o Liverpool. Vão defrontar-se duas equipas habituadas a futebol intenso e com diferentes estilos», afirmou Klopp, aos canais do clube, esta segunda-feira, no rescaldo do sorteio.

«Madrid é um local no qual temos memórias fantásticas, é bom, mas agora jogamos com o Atlético e é a casa deles. É difícil, mas se formos a olhar a todos os confrontos, existem quatro ou cinco potenciais finais», disse, ainda.