Direto e frontal, Jurgen Klopp confessou que odeio as paragens para os compromissos das seleções, na conferência de imprensa antes da receção ao Arsenal.



«Odeio as pausas para as seleções. Não ajuda nada em relação às lesões. Além disso, esta pausa não jogou. Preferia ter jogado na semana seguinte à derrota frente ao West Ham. Se não tivessem ido às seleções, os jogadores teriam tido folgas. Assim, continuaram a treinar porque os selecionadores têm os seus objetivos e entendem que têm de fazer trabalho físico com os jogadores. A pausa não ajudou», referiu, em conferência de imprensa,



Durante a pausa internacional, o Liverpool viu Jordan Henderson e Robertson lesionarem-se. Ambos estão, por isso, em dúvida para o jogo deste sábado, em Anfield (17h30).