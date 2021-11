O médio inglês Curtis Jones vai ser baixa nos próximos jogos do Liverpool devido a uma lesão, no mínimo, insólita.

O jogador de 20 anos vai ficar afastado dos relvados devido a… um dedo no olho durante um treino dos reds. Isso mesmo. Nem Jurgen Klopp queria acreditar.

«Eu pensava que já tinha visto todo o tipo de lesões, mas esta é uma das mais estranhas. Ele teve muita sorte, porque todos sabemos que com a vista não se brinca. Ele está bem e já recuperou a visão, mas não tem autorização dos médicos para voltar até recuperar do olho», revelou o treinador do Liverpool.

Também o médico do clube falou sobre o sucedido, assegurando que a visão de Jones não foi afetada de forma permanente.

«É uma infeliz e anormal lesão. O mais importante é que a visão não tem um dano permanente, e ele não sofrerá assim que recupere totalmente. Mas temos de dar-lhe tempo e esperar algumas semanas», revelou Jim Moxon.