O «bate-boca» entre Jurgen Klopp e Mohamed Salah junto à linha lateral, no jogo com o West Ham, foi um dos focos da conferência de imprensa desta sexta-feira do treinador do Liverpool.

O alemão garantiu que a situação foi ultrapassada e que em nada abala a relação que tem com o egípcio.

«Está completamente [resolvido], sem problemas. Se não nos conhecêssemos há muito tempo, não tenho a certeza sobre como lidaríamos com isto, mas conhecêmo-nos há muito e temos muito respeito um pelo outro. Está tudo bem, é uma "não história". A melhor situação para todos é estar no melhor lugar, que ganhemos jogos e marquemos muitos golos para que incidentes como este não aconteçam», disse Klopp, na antevisão ao jogo com o Tottenham, antes de abordar a eventual titularidade de Salah.

«Faltam três jogos, vou mudar os meus hábitos completamente? Querem que vos dê o onze?», atirou.

Na antevisão ao jogo com os «spurs», marcado para as 16h30 de domingo, Klopp revelou ainda que Diogo Jota vai ficar de fora por lesão.