O Liverpool venceu o Burnley por 2-0, em jogo a contar para a Premier League, com direito a golo de Diogo Jota. No final do jogo, ao microfone da BT Sport, o treinador dos Reds mostrou-se insatisfeito com a agressividade dos jogadores do Burnley.

«Tivemos sempre de estar prontos para uma grande luta e hoje estivemos. Viram estas entradas com [Ashley] Barnes e [Chris] Wood e Virgil [Van Dijk] e Joel [Matip]. Não tenho 100% de certeza se [os árbitros] estão a ir na direcção certa com estas decisões. É como se estivéssemos a andar 10 a 15 anos para trás. As regras são como são, mas não se pode defender estas situações. É assim que se torna o jogo realmente complicado.»

«Não creio que seja correto, mas não posso decidir estas coisas. Ouvi falar em deixar o jogo correr, mas agora temos estas situações. O segundo golo de Brentford [contra o Arsenal no dia de abertura] deve ser uma falta. Não se pode agarrar o braço do guarda-redes e dizer "isto é futebol". Penso que talvez tenhamos de pensar nisso uma segunda ou uma terceira vez».

«A mensagem agora é deixar o jogo correr, mas ninguém sabe exactamente o que isso significa. Gosto de decisões que favorecem a equipa atacante, tudo bem. Mas temos de olhar à protecção dos jogadores. Não podemos negar isso. Se gostam destas entradas, vejam wrestling».

«Em muitos momentos, jogámos um jogo brilhante, mesmo sem marcar. Em todos os outros momentos, tivemos de lutar bastante. Ganhámos o jogo e ninguém se lesionou. Está tudo bem.»