O Liverpool ficou praticamente fora da luta pelo título da Premier League após a derrota no dérbi de Merseyside frente ao Everton (2-0). Após a partida, Jurgen Klopp assumiu que os «reds» dificilmente vão chegar ao primeiro lugar.



«Título? Arsenal e Manchester City têm de ter momentos muito maus», disse, citado pela Sky Sports.



O germânico, que está de saída do clube no final da temporada, pediu desculpa pela prestação da sua equipa.



«Apenas posso pedir desculpa às pessoas por hoje. Devíamos ter feito muito melhor, mas não conseguimos», referiu ainda.

O Liverpool mantém-se com 74 pontos e tem menos três do que o líder Arsenal e mais um do que o Manchester City, que tem dois jogos a menos e depende de si próprio para defender o título com sucesso.