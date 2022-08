Kalidou Koulibaly trocou o Nápoles pelo Chelsea neste mercado de transferências. Habituado a utilizar o número 26 em Itália, o internacional pelo Senegal pretendia usar o mesmo número no Chelsea. No entanto, o dorsal 26 foi usado por John Terry durante vários anos.



Desde a retirada do antigo internacional inglês que nenhum outro jogador dos londrinos usou esse número. Por isso, o defesa decidiu ligar à lenda dos blues para lhe pedir autorização para utilizar a camisola 26.



«John, quero perguntar-te uma coisa. Como sabes jogava com o 26 no Nápoles e desde que saíste do Chelsea, ninguém mais usou a camisola. Por isso, queria pedir-te se é possível eu usar esse número», perguntou Koulibaly.



«Ouve, o número 26 é especial para mim. Aprecio que tenhas ligado e não há problema que uses esse número. Será uma honra. Desejo-te boa sorte porque sei o quão importante esse número foi para mim e vejo-te a usar o mesmo número», respondeu Terry.



Terry disputou 717 jogos pelo Chelsea e conquistou 21 títulos.



A chamada entre os dois foi partilhada pelo próprio Koulibaly nas redes sociais. Ora veja: