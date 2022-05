Kurt Zouma, jogador francês do West Ham, assumiu em tribunal ter agredido e maltratado um dos seus gatos, num episódio que foi divulgado nas redes sociais e que lhe valeu duras críticas e a perda de patrocinadores.

Recorde-se que o momento, no qual Kurt Zouma é filmado a pontapear e a bater no focinho do gato, foi divulgado pelo jornal The Sun a 7 de fevereiro último. O irmão do futebolista, autor da filmagem, também foi ouvido em tribunal e admitiu ter encorajado o jogador.

Na sequência do episódio, o West Ham puniu o jogador com a multa mais alta prevista no código de conduta: cerca de 300 mil euros que fora doados a associações defensoras dos direitos dos animais.