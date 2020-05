O francês Alexandre Lacazette, jogador do Arsenal, está em apuros depois de um jornal ter divulgado imagens em que aparece a consumir óxido nitroso.

O vídeo do jogador com um balão na boca terá sido enviado pelo jogador a amigos com a legenda: «Em casa, a descontrair e a fazer balões».

Depois de as imagens terem sido divulgadas, o Arsenal afirmou: «Este é um assunto privado que estamos a encarar com seriedade e será tratado internamente.»

Lacazette já tinha sido apanhado na temporada passada, juntamente com alguns companheiros (Pierre-Emerick Aubameyang, Sean Kolasinac, Mesut Ozil e Matteo Guendouzi), com balões de óxido nitroso numa festa privada em Londres.