Até ao último suspiro!



O Arsenal arrancou um empate na receção ao Crystal Palace (2-2) aos 90+5 minutos, no fecho da oitava jornada da Premier League. Alexandre Lacazette, que tinha entrado aos 67 minutos, resgatou um ponto para os «gunners» e evitou que Patrick Vieira cometesse uma pequena «traição» frente à equipa onde jogou entre 1996 e 2005.



De resto, a equipa de Arteta teve um início de encontro de sonho e colocou-se a vencer aos seis minutos. Pépé trabalhou bem na direita e rematou em jeito para defesa apertada de Guaita. Aubameyang reagiu rapidamente e de primeira, empurrou para o fundo da baliza deserta.



Até ao intervalo o Crystal Palace começou a crescer no encontro, mas não conseguiu criar grandes oportunidades junto da baliza de Ramsdale. No entanto, isso mudou drasticamente na segunda metade.



Os «Eagles» conseguiram igualar a contenda aos 50 minutos por Benteke. Quarto jogo seguido do belga a marcar no Emirates. O Arsenal foi à procura de nova vantagem e acabou apanhado em contrapé. Lokonga perdeu a bola e permitiu a saída do Palace, Odsonne Edouard encarou Ben White e fuzilou Ramsdale.



Reviravolta notável do Crystal Palace, 73 minutos.



Com Nuno Tavares e Cedric no banco, o Arsenal arriscou e acabou premiado. Depois de Tierney ter enviado um míssil à trave do Palace, Lacazette emendou um primeiro disparo de White e deu o empate aos «gunners».



O Arsenal é 12.º com 11 pontos enquanto o Crystal Palace é 14.º com oito pontos.