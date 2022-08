Bruno Lage negou que o Wolverhampton tenha feito qualquer proposta por Gonçalo Ramos, apesar de ter admitido que o clube está no mercado por um avançado.



«Ainda estamos à procura de um avançado. Nos últimos dias recebi imensas mensagens sobre ele [ndr: Gonçalo Ramos] com pessoas a enviaram-me vídeos da televisão portuguesa a dizer que eu tinha ligado ao jogador e que os Wolves tinham feito uma oferta, mas até fiquei surpreendido porque não falei com ele», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Perguntei ao presidente se tínhamos feito uma oferta e ele disse-me que não. O mais importante é entender que ele é um jogador de topo e jovem. Trabalhei com ele. Não tive a oportunidade de o lançar na primeira equipa [do Benfica] porque quando o trouxe dos sub-19 para a equipa principal terminei a minha relação com o Benfica uma semana depois», acrescentou.



Embora tenha negado qualquer proposta por Ramos, o técnico português deixou escapar que não se importaria de contar com o jogador.



«Já o vi jogar como médio ofensivo e como avançado. A forma como ele joga... Estão muito contente pela forma como começou esta época. Quem não gostaria de ter este tipo de jogadores? O mais importante é que temos o perfil definido e não temos apenas um alvo, mas vários para a posição de avançado», disse.



Recorde-se que o Benfica já recebeu propostas por Gonçalo Ramos, mas para já o avançado continua ao serviço do clube. Desde o arranque de temporada, o internacional sub-21 português leva cinco golos em cinco jogos.