Frank Lampard surpreendeu os jornalistas ingleses, durante a apresentação como novo treinador do Coventry, esta quinta-feira. Questionado como poderia utilizar os contactos que ainda mantém no Chelsea, o antigo internacional inglês brincou e deu o nome de João Félix como eventual reforço do clube do Championship.

«Vou trazer o João Félix do Chelsea», disse Lampard, que arrancou muitas gargalhadas na sala de imprensa.

Durante a primeira passagem de Félix pelos londrinos, na segunda metade de 2022/23, cedido pelo Atlético Madrid, o avançado português foi treinado por Lampard.