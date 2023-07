Uma vitória em 11 jogos são os números da segunda passagem (infeliz) de Frank Lampard pelo comando do Chelsea. O técnico inglês recordou o período em que esteve à frente do clube após a saída de Graham Potter deixou críticas ao grupo de trabalho que encontrou.



«Muitos jogadores não estavam a jogar e provavelmente iriam sair como comprovámos. Podia ver no treino que o nível não era suficiente. Não chegava para conseguir um bom resultado em casa frente ao Brentford, quanto mais contra o Real Madrid. A cultura de vitória começa nas pequenas coisas», começou por dizer em declarações ao podcast «The Diary of a CEO».



«Quando cheguei, vi que não existia espírito de equipa nem união. Não havia problemas, para seres um jogador de elite, tens de treinar como um. O maior problema era o tamanho da equipa. A falta de motivação dos jogadores que não jogavam ou que não estavam inscritos na Champions... era como pedir a alguém que fizesse toda a preparação para um trabalho, mas no final era outro que o ia de facto fazer», acrescentou.



O treinador, de 45 anos, considerou que a época ficou concluída após a eliminação nos quartos de final da Champions contra o Real Madrid.



«Assim que fomos eliminados pelo Real Madrid, entrámos naquela fase da época... Passas a jogar por algo que não é habitual no Chelsea. No clube jogas sempre por algum objetivo. E essa foi outra razão para a falta de motivação. Quando cheguei, reparei que vários jogadores pensavam que a época tinha acabado e só estavam preocupados com o futuro. Se alguém não joga há sete meses e está pensar que pode sair daqui a quatro semanas, provavelmente terei dificuldades em motivá-lo. Não tenho uma varinha mágica», defendeu.



Questionado acerca do investimento milionário dos novos donos do Chelsea, Lampard enumerou o talento



«Enquanto adepto do Chelsea, podemos ver coisas positivas. Há talento na equipa. Jogadores como Enzo, Mudryk, Madueke vão desenvolver-se e no futuro vão ser grandes jogadores. Precisam da estrutura certa para isso», concluiu.



Recorde-se que os blues terminaram a Premier League no 12.º lugar.