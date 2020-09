Frank Lampard não perdeu tempo para responder às críticas de Jurgen Klopp acerca da política de transferências do Chelsea. «Não fiquei irritado, achei piada», começou por dizer o técnico dos blues, na antevisão do encontro com o Sheffield United. «A coisa realmente inteligente que eles fizeram foi acreditar no técnico e no sistema por vários anos. É uma grande história, mas é uma história que viu dinheiro gasto com jogadores», atirou.

Para Lampard, «além do Leicester, que foi uma história incrível, a maioria dos clubes que venceram a liga nos últimos tempos recrutou bem e a alto preço». Virgil van Dijk, Alisson, Fabinho, Keita, Mane, Salah «são jogadores incríveis que vieram por um preço muito alto», lembrou.

O treinador do Liverpool, Jurgen Kloop, tinha criticado os mais de 200 milhões de euros gastos pelo Chelsea neste mercado de transferências, que admite só ser possível em clubes detidos por «países ou oligarcas».