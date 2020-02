Frank Lampard tornou-se, este sábado, na qualidade de treinador, o primeiro a vencer o português José Mourinho nos dois jogos de um campeonato na mesma época desportiva, na história do futebol.

Depois do encontro com o seu antigo treinador na casa do Tottenham, a 22 de dezembro, que o Chelsea venceu por 2-0, Lampard bisou perante Mourinho, com o triunfo deste sábado em Stamford Bridge, por 2-1, para um registo inédito.

2 - Frank Lampard’s Chelsea are the first team to defeat a side managed by José Mourinho both home and away in a single league season. Schooled. #CHETOT pic.twitter.com/1Z4wB1CqxW