O futebol de Premier League está de regresso a Elland Road. E que regresso! Após vencer o Championship na temporada passada, o Leeds United recebeu o Everton na jornada inaugural da edição 2025/26 do campeonato inglês. Venceu por 1-0.

A margem é mínima no que diz respeito ao resultado, mas a verdade é que o Leeds United teve muitas chances de golo. 21 remates contra apenas sete dos forasteiros, já habituados às andanças da Premier League.

Com Gudmundsson e Gnonto em destaque, foi mesmo o suplente Lukas Nmecha que conseguiu o golo da vitória, através de uma grande penalidade, aos 84 minutos. Marcou na estreia. Pickford ficou muito perto de defender o remate.

Do lado do Everton, que teve o luso-guineense Beto de início, destaque para a estreia de Jack Grealish como suplente utilizado. Veio por empréstimo do Manchester City e não teve muito tempo para mostrar-se.

Assim, está terminada a primeira jornada da Premier League. O City fica em primeiro lugar, com três pontos e uma diferença positiva de quatro golos. No fundo, está o Wolverhampton, que perdeu precisamente com os citizens por 4-0.