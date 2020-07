16 anos depois, a espera acabou: o Leeds United está de volta à Premier League.



A derrota do WBA frente ao Huddersfield (1-2), esta sexta-feira, na abertura da 45.ª jornada do Championship permitiu ao conjunto de Bielsa garantir a promoção ao primeiro escalão do futebol inglês.



Com Matheus Pereira de início, o «baggies» entraram na partida praticamente a perder. O ex-Benfica Chris Willock inaugurou o marcador logo aos quatro minutos.



A equipa orientada por Bilic igualou a contenda a três minutos do intervalo graças a um golo de Dara O'Shea. Já com Krovinovic em campo, o WBA sofreu novo golo a quatro minutos do final. Smith-Rowe, emprestado pelo Arsenal, recebeu a bola na área e atirou cruzado para o fundo da baliza Johnstone.



Além de ter visto o Leeds celebrar, os «baggies» podem perder o segundo lugar, que dá subida direta, para o Brentford ainda nesta jornada.