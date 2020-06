Leicester e Brighton empataram sem golos esta terça-feira, no jogo de abertura da 31.ª jornada da Premier League, o principal campeonato de futebol de Inglaterra.

Sem o lateral-direito português Ricardo Pereira, lesionado, o Leicester evitou a desvantagem no lance decisivo da partida, aos 14 minutos. Após confirmação do vídeo-árbitro, Neal Maupay dispôs de um penálti para adiantar os visitantes, mas o guardião Kasper Schmeichel manteve o 0-0 com uma vistosa defesa.

Num jogo com poucos remates enquadrados com a baliza – dois para o Leicester, um para o Brighton – imperou o nulo, num jogo que acabou com protestos da equipa da casa, por alegada mão na bola de um jogador do Brighton na área, não considerada.

O Leicester, que somou o segundo empate seguido após o regresso da Premier League, chega aos 55 pontos e sabe que vai acabar a jornada isolado no terceiro lugar: tem mais quatro pontos que o Chelsea, quarto com 51 pontos e menos um jogo. O Brighton é 15.º, com 33 pontos, mais seis para a zona de descida, ainda que agora à condição.