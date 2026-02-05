O Leicester City recebeu uma penalização de seis pontos, por ter violado as regras financeiras na época 2023/24, quando garantiu a subida à Premier League.

Com esta sanção, a equipa onde alinha o português Ricardo Pereira passa de 38 para 32 pontos e cai da 17.ª para a 20.ª posição. Os «foxes» só estão fora da zona de despromoção devido ao saldo de golos.

A decisão de castigar o Leicester partiu de uma comissão independente, mas o processo já se arrasta há um longo período, após veredictos da Premier League e de um Tribunal Arbitral. Agora, foi a vez da comissão independente concluir que o clube infringiu as regras de lucro e sustentabilidade relativas (PSR) à temporada 2023/24 e a decisão foi ratificada de imediato pelo Championship.

O Leicester ainda contestou «uma série de desafios legais sobre a aplicabilidade das Regras relevantes e a capacidade da Comissão de impor uma sanção ao clube», mas os argumentos do clube foram rejeitados.

O clube, diga-se, ultrapassou o limite de gastos permitido em 20,8 milhões de libras, cerca de 24 milhões de euros, durante o período de avaliação que encerrou em 2023/24. Em junho de 2024, o Leicester fechou com um prejuízo de 19,4 milhões de libras, mas as perdas já eram bastante significativas nos anos anteriores.

«A Comissão concluiu que a recusa do clube em fornecer suas contas anuais à Premier League até ao prazo correspondente foi uma violação das Regras da Premier League. Também rejeitou uma alegação do clube de que havia demonstrado cooperação excecional durante todo o processo. Após o acordo das partes e em conformidade com as diretrizes relevantes, a Comissão concordou que a melhoria da situação financeira do clube durante o período de avaliação relevante foi um fator atenuante», lê-se no comunicado da comissão independente.

O clube já reagiu à penalização e garante que está a avaliar as «opções disponíveis».

O Leicester, recorde-se, foi despromovido ao Championship na última época e atualmente está sem treinador, após a saída de Marti Cifuentes em janeiro.