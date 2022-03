Após cinco jogos sem ganhar na Premier League, o Leicester voltou a sorrir. Os «foxes» venceram em Turf Moor, casa do Burnley, por 2-0, numa partida em atraso da 22.ª jornada.



Brendan Rodgers lançou Ricardo Pereira de início, mas o segredo para a vitória estava no banco de suplentes. James Maddison e Jamie Vardy saltaram do banco na segunda parte e marcaram os golos do Leicester. O médio marcou um golo de belo efeito de fora da área aos 81 minutos enquanto o experiente avançado fixou o resultado final com um cabeceamento certeiro em cima do apito final.



Esta foi, de resto, a primeira vitória das raposas no campeonato em 2022. Com esta vitória, o Leicester igualou o Aston Villa no 12.º posto. Por sua vez, o Burnley continua na 18.ª e antepenúltima posição com 21 pontos, a um da primeira equipa fora da zona de descida.