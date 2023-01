Diogo Dalot não vai estar disponível para o dérbi de Manchester contra o City, deste sábado.



«O Diogo Dalot não está disponível. O Anthony Martial treinou esta manhã, mas temos de esperar para ver como ele recupera desta sessão de trabalho. Vamos decidir amanhã», referiu, citado pelo Manchester Evening News.



O internacional português saiu lesionado aos 34 minutos da partida contra o Charlton, da Taça da Liga inglesa. No final da partida, o técnico neerlandês não se mostrou preocupado com o problema físico do lateral-direito, mas o pior cenário confirmou-se: Dalot não joga o dérbi com o City.



Por sua vez, Van de Beek não joga mais esta temporada devido a uma lesão no joelho sofrida no jogo com o Bournemouth, disputado a 3 de janeiro, informaram os red devils no site oficial.