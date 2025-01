Esta segunda-feira, o plantel do Manchester United, e várias lendas do clube, marcaram presença no funeral de Kath Phipps, funcionária icónica que estava ligada ao clube há mais de 55 anos.

O atual plantel dos Red Devils, liderado por Ruben Amorim, compareceu vestido a rigor em homenagem à antiga rececionista, que faleceu aos 85 anos.

Falecida a 5 de dezembro, o funeral apenas se realizou um mês depois, na Catedral de Manchester, onde várias figuras estiveram presentes, entre elas David Beckham, Scholes, Roy Keane, Solskjaer, Ryan Giggs ou Sir Alex Ferguson.

Generations of Reds turned out this afternoon to pay their respects to Kath Phipps 🌹 pic.twitter.com/dsxcmXinIG — Manchester United (@ManUtd) January 6, 2025